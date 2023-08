INCREDIBILE A TARANTO, SIGNORA PORTA A PASSEGGIO I CAGNOLINI, SENTE UN VAGGITO E TROVA UN NEONATO IN UNA BUSTA NEL CASSONETTO DEI RIFIUTI

(e.l.) ______ “Ho sentito un vaggito, ho pensato che un fosse un pupazzetto che suona, che imita un vaggito…” ‒ ha raccontato la signora che questa mattina presto portava a passeggio i cagnolini nel centro di Taranto, fra via Pisanelli e via Principe Amedeo (nella foto) ‒ “Però mi ero incuriosita e allora mi sono avvicinata al cassonetto dei rifiuti vicino, ho aperto le buste che stavano là, una in particolare, e ho visto la faccetta rosea del bambino, ho capito che era una creatura in carne e ossa…Non avevo con me il cellulare, allora mi sono messa a gridare per chiedere aiuto…”.

“Cera una busta, la signora ha tirato fuori il bambino” ‒ ha raccontato il giovane che passava da lì, e che ha chiamato il 118 ‒ “Gli ho messo il dito sotto il naso, respirava, stava bene, era pure pulito, era avvolto in una coperta, quando la signora l‘ha preso in braccio allora lui ha smesso di piangere e si è messo serenamente a dormire”.

Il piccolissimo, nato da poche ore, si trova ora ricoverato, coccolato da tutto il personale, all‘ospedale Santissima Annunziata. Ma sta bene, non ci sono problemi.

Si è salvato, vivrà, e la speranza è in maniera migliore di come ha vissuto le sue prime ore in questo mondo.

