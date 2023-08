LUCIO MARZO IN PERMESSO LAVORATIVO DAL CARCERE, MA GUIDAVA UBRIACO

(e.l.) ______ Nuovi guai giudiziari per Lucio Marzo, 24 anni, di Castrignano del Capo, che il 3 settembre 2017 uccise la fidanzata sedicenne Noemi Durini di Specchia.

Condanato a sedici anni e otto mesi, sta scontando la pena nel carcere minorile di Quartucciu, vicino Cagliari e, come previsto da regolamenti carcerari, usufruisce di permessi per poter lavorare, in un esercizio commerciale nel vicino comune di Sarroch.

Ieri però, durante un normale controllo stradale degli agenti della Polizia di Stato, è stato fermato al volante di un‘auto, e già gli era stato fatto divieto di condurre mezzi a motore. Poi, è stato trovato positivo al test dell‘etilometro, e per questo motivo è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza.

