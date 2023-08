CALCIOMERCATO LECCE / ASSAN CEESAY PARTE, MOHAMED KABA ARRIVA

(Rdl) ______ L’U.S. Lecce comunica che il calciatore Assan Ceesay ha raggiunto l’accordo con il Damak F.C. Saudi Club. La società giallorossa ha autorizzato il calciatore, dopo la gara odierna, a raggiungere la sede del club Saudita al fine di sottoporsi alle visite mediche di rito.

L’U.S. Lecce comunica che, nelle prossime ore, il calciatore del Valenciennes, Mohamed Kaba (classe 2001), sarà a Lecce per sottoporsi alle rituali visite mediche. ______

Non all’Al Fayha, come era stato detto in questi giorni, ma al Damak, comunque in Arabia Saudita, diventata la nuova frontiera del calcio contemporaneo internazionale, dei soldi e delle tv. In ogni caso Ceesay, 29 anni, attaccante, del Gambia, dopo un anno, in cui ha collezionato trentaquattro presenze e sei gol, lascia il Salento, dove era arrivato nello scetticismo dei più, costato un niente e adesso al centro di un affare da tre milioni di euro.

Questa sera, ore 21.00, al Via del Mare, contro il Como in Coppa Italia, i saluti.

Il nuovo arrivato, Mohamed Kaba (nella foto), 21 anni, della Guinea, di nazionalità francese, centrocampista, viene dal Valenciennes, serie B francese, campionato già iniziato e giunto alla seconda giornata. Un‘ altra scommessa di Pantaleo Corvino.______

