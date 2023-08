MANCINI SI DIMETTE DALLA NAZIONALE

(Rdl) ______ Comunicato ufficiale della F.i.g.c. di pochi minuti fa. ______

La Federazione Italiana Giuoco Calcio comunica di aver preso atto delle dimissioni di Roberto Mancini dalla carica di Commissario Tecnico della Nazionale italiana, ricevute ieri nella tarda serata.

Si conclude, quindi, una significativa pagina di storia degli Azzurri, iniziata nel maggio 2018 e conclusa con le Finali di Nations League 2023; in mezzo, la vittoria a Euro 2020, un trionfo conquistato da un gruppo nel quale tutti i singoli hanno saputo diventare squadra.

Tenuto conto degli importanti e ravvicinati impegni per le qualificazioni a UEFA Euro 2024 (10 e 12 settembre con Nord Macedonia e Ucraina), la FIGC comunicherà nei prossimi giorni il nome del nuovo CT della Nazionale. ______

Le dimissioni in realtà arrivano con oltre un anno di ritardo, dalla mancata qualificazione per la seconda volta di fila ai Mondiali, il punto più basso del calcio azzurro, quando sarebbero state doverose. Sarebbero dovute arrivare allora, ma meglio tardi che mai, con annessa figuraccia pure del presidente federale Gabriele Gravina, spettatore imbelle degli eventi.

Un eterno e contraddittorio piagnisteo, gioco latitante, difficoltà contro tutti, anche i più deboli calcisticamente, convocazioni spesso assurde: mai prima come adesso la Nazionale, sotto la gestione di Roberto Mancini (nella foto), è stata lontana dal cuore dei tifosi.

Ora il sogno è Luciano Spalletti, dimissionario dal Napoli dopo lo scudetto conquistato in maniera spettacolare e attualmente in ’anno sabbatico‘, come aveva annunciato egli stesso dopo il trionfo lo scorso mese di giugno. Certi treni nella vita passano una volta sola…

Category: Sport