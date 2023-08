NOTE D’ARTE / MOSTRA PERSONALE DI LEONARDO VIOLA A LECCE DA VENERDI’ 18

di Raffaele Polo ______

Leonardo Viola (nella foto) non finisce di sorprenderci: apprezzato paesaggista dai tenui colori che si ispirano alle pianure padane, si è convertito presto alle atmosfere salentine, al mare, alla luna velata dalle nuvole notturne, non disdegnando gli assemblaggi materici a rappresentare agglomerati urbani o foreste stilizzate. Oggetti, infine, carichi di nascosti messaggi tutti da interpretare e decifrare, fino all’ultima ri-scoperta: il mondo del writer Bansky, proprio quello della bambina col palloncino rosso, una vera e propria icona contemporanea, rappresentativa della pacifica protesta contro i mali del mondo…

Viola, in un angolo della sua mostra alla Fondazione Palmieri di Lecce, in Vicolo Sotteranei, che si inaugura venerdì 18 agosto, dedica alle sue nuovissime sperimentazioni un simpatico, originale spazio, con soggetti carichi di ingenua, semplice ironia. Ecco, pare dirci l’artista, non solo paesaggi e colori tenui e misurati: bisogna rendersi conto di quello che ci circonda, delle pulsioni e delle negatività del mondo contemporaneo, che possono essere simboleggiate anche dal tragitto di una palla diretta ad un canestro ricavato dal coperchio delle lattine. Oppure da una sequenza armonica di viti che sono a rappresentare una sinfonia tutta da scoprire, stridente e in antitesi ai dolci suoni cui potremmo essere abituati. C’è, insomma, in questa nuova proposta di Viola, qualcosa di scostante, di nascosto, che va al di là del semplice assemblaggio di oggetti comuni e di uso quotidiano.

È vero, siamo attorniati dai suoi tradizionali paesaggi che aprono uno squarcio di serenità e colore; ma ci confrontiamo con un veloce, velocissimo programma di ‘Pensiero ed Azione‘, come appunto titola la mostra, che si protrae sino al 31 agosto.

Approfittiamo, perciò, di questa ulteriore proposta del bravo pittore di San Giovanni Rotondo, che ha scelto il Salento per raccontarci, per mostrarci, per confidarci il suo incantato, sorprendente mondo d’artista.

