“L’incuria del verde pubblico a Santa Rosa”

Riceviamo e volentieri pubblichiamo. Pierluigi Caiulo, presidente dell‘ associazione Rione Santa Rosa, ci manda il seguente comunicato, con relativa documentazione fotografica ______

Via Adige e via po (intersezione con via brenta), via ofanto, via garigliano, viale indipendenza, piazza santa rosa da lima, piazza santa Maria delle Grazie(fronte chiesa), piazza mons. Vito De Grisantis (area mercatale), via adda, via Vincenzo Cuoco, via tronto, sono solo alcune vie foto-segnalate a mezzo @mail all’ufficio sportello ambiente e all’assessore di competenza per evidenziare l’incuria del “verde” pubblico.

Mesi di Ns. segnalazioni e solleciti che hanno prodotto nella quasi totalità dei casi l’inoltro agli uffici della Lupiae Società Multiservizi, con risultati che sono sotto gli occhi di tutti. Come già comunicato più volte all’amministrazione comunale è evidente che la nota calendarizzazione per la manutenzione del verde pubblico per aree è saltata da un pezzo, per motivi a noi sconosciuti.

Sebbene il percorso di risanamento in atto della Lupiae Società Multiservizi sia un fatto lodevole, resta il fatto che i disagi ed i disservizi organizzativi/gestionali li paghiamo quotidianamente noi cittadini. Spesso i residenti hanno la sensazione di “elemosinare” la richiesta di un servizio che diventa mortificante quando poi non viene nemmeno eseguito.

Una situazione vergognosa e offensiva nei confronti dei cittadini residenti che è diventata intollerabile.

Riflettano con obiettività i nostri amministratori comunali.



Fare non parlare 🍀

Pierluigi Caiulo

Pres. Rione Santa Rosa APS Lecce

