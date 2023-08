LA GUARDIA DI FINANZA A FERRAGOSTO

(Rdl) ______ Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Lecce, in concomitanza con l’arrivo di migliaia di turisti verso le località di villeggiatura della provincia salentina, ha intensificato i servizi di controllo del territorio attivando un piano mirato di interventi finalizzati alla prevenzione e alla repressione dei fenomeni dell’abusivismo commerciale e delle altre forme correlate di illegalità.

L’articolato dispositivo di contrasto, che vede coinvolte numerose pattuglie di Finanzieri lungo le aree litoranee della provincia di Lecce, ha già consentito di individuare dieci venditori ambulanti abusivi e di sequestrare circa 35 mila articoli di varia natura, quali: monili, capi d’abbigliamento, ombrelloni, aquiloni, giocattoli, occhiali da sole, costumi da bagno e teli da mare.

Ai responsabili dell’illecita attività di commercio ambulante sono state contestate le relative violazioni amministrative e applicate le conseguenti sanzioni pecuniarie.

I militari della Tenenza di Porto Cesareo hanno eseguito un intervento operativo sul litorale jonico, in località Lido degli Angeli, nei confronti di un’impresa operante nel settore balneare, accertando la presenza di ombrelloni irregolarmente posizionati su una porzione di spiaggia destinata al libero accesso, in maniera tale da indurre i bagnanti nella convinzione di trovarsi di fronte a un vero e proprio lido.

Gli approfondimenti investigativi hanno consentito di appurare che il titolare era in possesso di una concessione per il solo noleggio di attrezzi mobili a richiesta della clientela.

All’esito del servizio i militari hanno, pertanto, proceduto al sequestro penale di ventuno ombrelloni e vetoove lettini con il deferimento all’Autorità Giudiziaria del titolare dell’esercizio per l’ipotesi di abusiva occupazione di circa 550 metri quadrati di spazio demaniale.

Altro settore finito nella lente di ingrandimento dei controlli delle fiamme gialle salentine è quello degli spostamenti effettuati dai turisti da una località all’altra che debbono essere svolti nella totale sicurezza. Per questo motivo i finanzieri gallipolini hanno voluto approfondire il tema delle “navette abusive” e aumentare i controlli, individuando 2 veicoli, i cui conducenti sono stati sanzionati per violazioni del codice della strada. Nei confronti degli stessi sono in corso approfondimenti al fine di accertarne la posizione fiscale.

