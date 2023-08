(Rdl) ______ Il Lecce supera il primo turno, trentaduesimi di finale, di Coppa Italia, battendo 1 a 0 il Como al Via del Mare, con buona affluenza di pubblico, oltre dodicimila spettatori, fra cui un centinaio di tifosi ospiti, eroici, che han fatto per questa serata di mezza estate precampionato l‘ Italia da un versante all‘altro.

Il primo impegno ufficiale della stagione conferma le buone sensazioni avute da tutte le precedenti amichevoli.

Una squadra che ha confermato di avere idee di gioco, voglia di applicarle, e di saper tirare in porta. Una quantità notevole di tiri in porta, saranno stati una ventina, certo, alcuni sbagliati, altri fuori misura, ma insomma, una netta inversione di tendenza rispetto alla scorso campionato, quando ci furono partite in cui di tiri in porta se ne facevano, se pure, uno o due alla volta.

Banda meno incisivo del solito, e al solito confusioario nel momento decisivo, penalizzato magari dall‘ uscita di Gallo, che spesso lo appoggia e lo sostiene sulla fascia, uscito per infortunio, una distorsione alla caviglia da valutare, dopo un quarto d‘ ora.

Al suo posto, l‘ esordio di Dongu, piacevolissima sorpresa in prima squadra, che ha impressionato per personalità, intensità e qualità dimostrate.

Ma le note liete non fiiscono qui. Almqvist (nella foto) ancora in gol. Ha segnato sempre in tutte le partite giocate finora sempre da titolare. Arrivato fra lo scetticismo generale, tipo, ecco, un‘altra corvinata, e mentre dal mercato si aspetta sempre la prima punta bomber, lui umilmente sembra dire, ehi, ragazzi, ci sono io.. Fra l‘ altro, ha dimostrato un senso di gioco straordinario, sempre al posto giusto nel momento giusto, e non è un caso.

Poi, direttamente dalla Primavera campione dItalia, anche se per pochi minuti, hanno giocato in prima squadra, pur per poco, rispettivamente venti e dieci minuti, anche Corfitzen e Burnete.

Domani, Ferragosto in campo di allenamento.

Comincia il campionato, domemica al Via del Mare arriva la Lazio di Sarri e saranno in palio i primi punti importanti.

