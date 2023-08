NUOVA IMPORTANTE COLLABORAZIONE PER MADE IN CARCERE

Nuova collaborazione per Made in Carcere – Il brand sociale fondato da Luciana Delle Donne insignita recentemente dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella come Ufficiale al merito del valore della Repubblica Italiana.

Un nuovo modello di borsa, disegnata dal team di Tonio Vangeli, prodotta dalle donne in stato di detenzione nelle carceri di Taranto, Trani e Lecce e alcune parti in pelle nel carcere maschile di Matera. Una buona opportunità di lavoro per tutti: uomini e donne detenuti.

La Borsa Eva viene appunto realizzata con tessuti scartati dalla moda ma di altissima qualità, tessuti e pelle selezionati con cura con un mix di colori innovativi e studiati per dare il giusto risalto alla donna che la indossa, con uno stile preciso: quello di un obbiettivo consapevole che la bellezza può e deve entrare anche in questi luoghi di estremo disagio ed emarginazione.

Luciana Delle Donne founder and CEO Officina creativa “Made in Carcere” assieme e Tonio Vangeli CEO “Chateau d’ax new form” hanno costruito questa nuova idea per sfidare la moda consumistica costruita a scapito degli altri e la moda senza progettualità sostenibile

La borsa Eva firmata Made in Carcere for Château d’ax new form

ha una bella storia da raccontare fatta d’amore e dignità ma soprattutto racconta come la cucitura creativa possa abbattere la recidiva e riesca a construire nuove identità

La recidiva con Made in Carcere si abbatte quasi del 100%.

Acquistare quindi una borsa Eva serve alla comunità e all’ambiente perché dà la possibilità alle donne che stanno scontando una pena in Carcere di ricostruire la propria vita e quella dei propri figli o familiari coinvolti ingiustamente nel percorso di detenzione.

Così come condivide Tonio Vangeli che ha scelto il brand Made in Carcere per promuovere un progetto di sostenibilita e apprezza la forza di chi produce: “È nella bellezza dell’imperfezione che risiede la sua perfezione”

Felici e soddisfatte Luciana Delle Donne e Ilaria Palma responsabile della produzione di dar vita a questo nuovo progetto che vedrà inserita la nuova Bag mix Eva ai tanti punti vendita delle città Italiane.

Category: Costume e società