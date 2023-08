NOVITA’ EDITORIALI / ESCE DA BESA UNA VERA E PROPRIA CHICCA, ”Polutin e gli indiani”, UNA STORIA SCRITTA E ILLUSTRATA DA NORMAN MOMMENS

di Raffaele Polo ______

Come salentini, siamo particolarmente affezionati a questo uomo di cultura che ha scelto, a suo tempo, la nostra terra come patria elettiva: infatti, Norman Mommens (Anversa 31 maggio 1922 – Spigolizzi [Salve] 8 febbraio 2000, nella foto) è stato uno scultore, oltre che ceramista, scrittore e illustratore.

Nel 1962 lasciò l’Inghilterra, dove si era stabilito dopo la Seconda Guerra Mondiale. Insieme alla compagna, la scrittrice inglese Patience Gray, viaggiarono in Europa, fermandosi per periodi più o meno lunghi dove c’era della buona pietra da scolpire.

Nel 1970, si trasferirono nel Salento, nella masseria Spigolizzi, dove hanno trascorso il resto della vita dedicandosi alla loro arte e alla coltivazione dell’orto. Tra le altre cose, Norman Mommens ha scritto e illustrato anche storie per bambini, pubblicate con successo in Inghilterra negli anni ’50.

In Italia è stato di recente pubblicato da Besa ”Polutin e gli indiani” con le sue illustrazioni e la traduzione di Aldo Magagnino (36 pagine a colori, 16 euro). É la storia della puzzola Polutin che non puzza più di altri, ma quanto basta per non essere un ospite gradito nelle tende degli Indiani, dove invece possono scorrazzare liberamente il puma Fifofus e l’anatra Dib-Dib. Così il povero Polutin è costretto ad allontanarsi e sulla sua strada si imbatte nel bandito Gambadicuoio, al quale si affeziona subito, perché sembra essere l’unico a offrirgli amicizia e un riparo per l’inverno.

Poco tempo dopo, dalle tende della riserva scompaiono tutti i saponi. I piccoli Indiani indagano sul mistero…

Dopo Fifofus e Dib-Dib, Norman Mommens ci regala un’altra storia esilarante, ricca di divertimento e arguzia, una storia che vi farà ritrovare i piccoli indiani e i loro amici dei libri precedenti in una grande festa finale.





