KRSTOVIC SI E FERMATO A LECCE

Il calciomercato giallorosso trova la punta centrale che cercava da mesi. Come preannunciato nella notte dalla società, questa mattina Krstovic è arrivato in città per sottoporsi alle visite mediche di prassi. C'è dunque l'accordo e il trasferimento è ufficiale.

Nikola Krstović, 23 annni, del Montenegro, attaccante, viene dalla squadra di Dunajská Streda, città della Slovacchia, in cui nell‘ ultima stagione ha giocato ventisette partite e realizzato diciotto gol, diventando il capocannoniere del torneo.

Il suo valore di mercato è stimato in 2.200.000 euro.

