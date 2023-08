A SARRI GLI GIRANO I beep, D’AVERSA VUOLE STUPIRE I TIFOSI. LA VIGILIA DI LECCE ‐ LAZIO NELLE PAROLE DEI MISTER

(Rdl) ____________ “ Domani sarà dura “. Comincia così, pochi miuti fa, nel centro sportivo di Formello, dopo l’ultima rifinitura prima della partenza per il Salento, la conferenza stampa della vigilia di Maurizio Sarri (nella foto), il quale se la piglia con la gestione del calcio italiano.

“È uno scandalo che il calciomercato sia aperto mentre si gioca, ora come a gennaio, mi girano i BEEP che domani si vada a giocare con calciatori ancora sul mercato… E che domani qualche calciatore può essere con la testa altrove. Se a ventiquattro ore dalla partita mi metto a parlare di mercato, già uno scandalo che sia aperto a stagione iniziata, così come uno scandalo che si apra a gennaio con tutte le partite. In Italia ci si lamenta che i mercanti hanno in mano il calcio mendiale, ma che leggi abbiamo fatto? Il mercato dura il triplo di trenta giorni fa, facciamo un mercato di dieci giorni e i procuratori conteranno meno….

Contano molto più le energie mentali rispetto a quelle fisiche, giocare il giovedì sera è più complicato da questo punto di vista. Se guardiamo al calendario, era praticamente impossibile giocare tre delle prime quattro trasferte contro Napoli, Juventus e Milan. Non credo sia casuale… Noi siamo migliorati a livello di rosa, ma il giudice resta il campo” .

In contemporanea, ha parlato a Lecce nella sala stampa dello stadio Roberto D’Aversa , il quale si è detto conscio della difficiltà della gara, ma pure fiducioso nei mezzi dei Giallorossi.

“I ragazzi arrivano alla prima partita di campionato di domani con una condizione psico-fisica ottimale, sarà una partita impegnativa e quanto fatto finora non basterà. Affrontiamo la Lazio, che ha un allenatore che lavora già da diversi anni…

Abbiamo voglia di mettere in difficoltà una squadra che lo scorso anno è arrivata seconda in classifica. Dobbiamo essere determinati, sulla carta l’avversario è più forte ma a volte quello che dice la carta non corrisponde a quello che dice il campo. Il campionato vero inizia domani, senza nulla…

Giocare davanti a 30 mila spettatori deve essere qualcosa in più, dobbiamo essere bravi noi a entusiasmarli. Sin dal primo giorno ho sentito il loro entusiasmo, anche in ritiro” .

Formazioni ancora da decidere per tutti e due i mister, che faranno le loro scelte negli spogliatoi solo poco prima di consegnare la lista all‘ arbitro. A proposito, arbitra il signor Federico Dionisi di L`Aquila.

Si gioca davanti a un Via del Mare da record, fischio di inizio alle 21.00. ______

