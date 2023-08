ALMQVIST CHE SEGNA SEMPRE E DI FRANCESCO! MICIDIALE 1 ‐ 2 DEL LECCE CHE LA RIBALTA NEL FINALE E REGALA LA VITTORIA AD UN VIA DEL MARE LETTERALMENTE IMPAZZITO DI GIOIA

(Rdl) ____________ Il Via del Mare ritrova l‘agibilità a capienza piena, a seguito del completamento dei lavori sulla tribuna est superiore e relative autorizzazioni, concesse appena tre giorni fa.

Due giorni fa la campagna abbonameti si è chiusa col nuovo record di quasi 21.000 tessere.

Così sugli spalti sono in 30.000, tutto esaurito, con 1.000 tifosi laziali nel settore ospiti, in una serata calda, ma con temperatura in calo rispetto al giorno e rinfrescata da una provvidenziale brezza marina.

C‘è chi è arrivato all‘apertura dei cancelli, due ore e mezzo prima e inganna l‘attesa postando su Facebook.

C‘è chi è tornato dagli impegni di lavoro, o dalle ferie giusto in tempo per questa sera e sotto la foto scrive: “Finalmente a casa”.

E ci sono famiglie al completo, con piccoli fans in divisa personalizzata.

Ed ecco le scelte fatte dai due allenatori Roberto D`Aversa e Maurizio Sarri:

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Pongracic, Baschirotto, Dorgu; Rafia, Ramadani, Gonzalez; Almqvist, Strefezza, Banda. A disposizione: Brancolini, Borbei, Maleh, Di Francesco, Helgason, Berisha, Corfitzen, Gallo, Smajlovic, Blin, Voelkerling, Burnete, Dermaku, Kaba, Lemmens.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Patric, Romagnoli, Marusic; Kamada, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. A disposizione: Adamonis, Furlanetto, Casale, Gila, Hysaj, Pellegrini, Basic, Rovella, Vecino, Pedro, Castellanos, Isaksen.

Il primo pericolo è creato dal Lecce, Strefezza di poco fuori su bel controllo e bel passaggio di Rafia, al minuto 11. Subito dopo controlla bene e tira in porta Banda, parato.

Poi comunque nei minuti seguenti padroni di casa in supremazia. Ma alla prima occasione segnano gli ospiti. 26‘. Immobile. 0 ‐ 1. Luis Alberto inventa il lancio smarcante per la punta che, davanti a Falcone, lo supera con un tocco vincente, col portiere che riesce solo a toccare il pallone senza impedire che finisca in rete.

Da qui una fase di supremazia della Lazio, con almeno due azioni pericolose, a fronte di un calo fisico, tattico ed emotivo del Lecce, rispetto ai ritmi brillanti avuti prima di subire il vantaggio laziale.

Ora non crea più pericoli. Anzi, è la Lazio che potrebbe raddoppiare, con Lazzari che si fa respingere la conclusione sottoporta di Silvestri, smarcato da un lancio filtrante di Immobile.

Duplice fischio e squadre al riposo.

Alla ripresa riparte forte il Lecce, di nuovo pericoloso: Ramadani, fuori, Strefezza, parato, che poi calcia sulla barriera una punizione da posizione invitante.

Al minuto 54 Felipe Anderson conclude fuori solo davanti al portiere una micidiale ripartenza degli opiti.

Bella partita, vibrante, intensa e combattuta.

Due conclusioni dalla distanza dei Giallorossi, Almqvist e Strefezza, neutralizzate da Provedel.

Due calci d‘angolo di seguito senza esito per i Laziali.

Come il tentativo di testa di Baschirotto su un altro corner dall‘altra parte.

Poi tre cambi del Lecce, fuori Gendrey, Rafia, Dorgu, dentro Blin, Kaba e Gallo.

Seguono altri due tiri in porta , di Banda e Ramadani, parati.

Poi Di Francesco per Banda. Grande volontà e tanta condizione per i Giallorossi, che continuano a farsi sotto.

La Lazio in difficoltà ridisegnata in campo da Maurizio Sarri in due fasi, ma l‘andamento della gara non cambia, anche se Immobile fallisce il raddoppio di nuovo solo davanti a Falcone, che riesce a intercettare il pallone, questa volta finito poi sul palo.

Poi la svolta.

IL PAREGGIO DEL LECCE! Almqvist! 85‘. 1 ‐ 1 Ancora lui, ancora in gol, come in tutte le gare dall‘inizio del precampionato. Conclusione vincente dal limite dell‘area che entra a fin di palo.

A seguire, in un micidiale uno‐due, IL VANTAGGIO DEL LECCE! Di Francesco! 86‘. 2 ‐ 1. Mischia in area e girata in porta che si insacca, per l‘entusiasmo di un Via del Mare impazzito di gioia.

Il risultato non cambia più nel finale, anche nei sei minuti di recupero.

Il Lecce vince con merito confermado tutte le buone vibrazioni che si sono susseguite per tutto il precampionato, subito tre punti, che aggiungono entusiasmo alla legittima soddisfazione.

