SABATO TRAGICO, ADDIO A GIUSEPPE

(e.l.) ______ Tragico sabato sera nel Salento. Due incidenti stradali mortali. Due vittime. Entrambi motociclisti, giovani vite finite in un attimo all‘improvviso.

Verso le 20.30 a Melissano sulla provinciale per Casarano è morto Giuseppe Santantonio, 36 anni, di Gagliano del Capo, residente a Racale.

Per cause ancora, da accertare, la moto che guidava si è scontrata violentemente con una autovettura Ford. L‘impatto gli è stato fatale. Quando sono arrivati i sanitari del 118 non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.

I Carabinieri hanno compiuto tutti i rilievi necessari a ricostruire l‘esatta dinamica di quanto accaduto e stabilirne le responsabilità.

In queste poche ore sono già tantissimi tramite social i messaggi di dolore, rabbia, incredulità di amici e conoscenti, e le attestazioni di affetto e stima nei suoi confronti. ______

