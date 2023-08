SABATO TRAGICO, ADDIO AD ANDREA

(e.l.) ______ Tragico sabato sera nel Salento. Due incidenti stradali mortali. Due vittime. Entrambi motociclisti, giovani vite finite in un attimo all‘improvviso.

Verso le 22 sulla strada per San Cataldo di Lecce, incrocio con via Roggerone (nella foto), è morto Andrea Persano, 32 anni, di San Pietro Vernotico.

Per cause ancora, da accertare, la moto che guidava si è scontrata violentemente con una Hyundai Tucson. L‘impatto gli è stato fatale. Quando sono arrivati i sanitari del 118 non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.

La Polizia Municipale ha compiuto tutti i rilievi necessari a ricostruire l‘esatta dinamica di quanto accaduto e stabilirne le responsabilità.

Category: Cronaca