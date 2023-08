D’AVERSA: ”Abbiamo fatto un capolavoro”

(Rdl) ____________ Notte magica, ieri. Il Lecce in serie A non aveva mai vinto alla prima giornata di campionato, e oggi si gode la …zona Champion!

Ma sì, qui si vive di pane e…Lecce, e poi sognare non costa nulla.

Il core presciatu che sta nel dna si esercita counque anche in questa occasione, prediligendo l‘autoironia giocosa.

Rimane intanto l‘impresa, di aver battuto la Lazio, seconda in classifica lo scorso campionato, al termine di una bella partita, in cui il Lecce ha meritato la vittoria, insomma, non ha rubato nulla. La squadra ha impressionato in maniera favorevole per condizione, convinzione, capacità propositiva, numerodi tiri in porta effettuati (l‘anno scorso ci sono state gare in cui non ne aveva fatto neanche uno, toh, diciamo un paio a esagerare) e potenzialità. E forse il meglio deve ancora venire.

Rimane intanto il capolavoro, come a fine gara, nelle interviste televisive negli spogliatoi, l‘ha definito l‘allenatore Roberto D’Aversa(nella foto): “Nel finale mi sono divertito perché durante la partita trovarsi sotto non era piacevole seppur stessimo facendo una buona gara. Sono orgoglioso della partita di questa sera perché significa che hanno fatto un capolavoro. Questa vittoria la dedichiamo al nostro club e al nostro pubblico, giocare davanti a 30.000 spettatori è stato entusiasmante”.

Ora, però, c‘ha un problema, l‘allenatore del Lecce, ora che è disponibile Krstovic, il neo acquisto, la punta centrale che la società cercava da mesi, senza poter prevedere che Almqvist facesse così bene, come gioco e come reti, in questo avvio di stagione.

Chi farà spazio attacco a Krstovic? Un bel problema…

Certo, meglio averne, di problemi come questi, e staremo a vedere cosa deciderà il mister. ______

LA RICERCA nel notro ultimo articolo di ieri, e in quelli del 18 e del 14 agosto scorsi

Category: Sport