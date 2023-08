DINTORNI DI GALLIPOLI IN FIAMME

(e.l.) ______ Un incendio di vaste proporzioni si è sviluppato questo pomeriggio nelle campagne fra Gallipoli e Sannicola, appositamente innescato in più punti, in una zona fra l‘ ’altro già più volte colpita in passato dai piromani.

Molti altri ettari di vegetazione sono andati distrutti.

Il massiccio intervento dei Vigili del Fuoco e della Portezione Civile sta cercando di impedire il peggio mettendo in sicurezza persone e animali.

LA RICERCA nel nostro ultimo articolo del 18 agosto scorso

Category: Cronaca