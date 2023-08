L’ULTIMO VIAGGIO DI UCCIO SHOW

(e.l.) ______ ”Ciao Uccio.. Grazie per il tuo grande sorriso.. Per la tua simpatia.. Per il tuo saluto sempre solare e cordiale.. Grazie per le grandi risate.. Mi ha straziato il cuore sapere che non ci più.. Buon viaggio Grande e Fantastico Uccioshow”.

E‘ solo l‘ultimo di pochi minuti fa dei messaggi social che lo stanno ricordando.

Uccioshow, all‘ anagrafe Antonio Bitonti, 72 anni, di Montesano Salentino, è morto questa mattima presto alla stazione del suo paese, sulla linea Maglie ‐ Gagliano del Capo travolto da un treno in transito.

Soccorso e ricoverato all‘ ospedale Cardinale Panico di Tricase, è morto poco dopo a causa della gravità delle lesioni riportate.

Come ci sia finito sotto un treno, è amcora un mistero, su cui stanno cercando di fare luce le indagini della Polizia di Stato in corso di svolgimento.

Uccioshow era stimato e conosciuto nelle comunità del Basso Salento per simpatia, allegria, altruismo. Arista di cultura popolare, ballerino, cabarettista, sempre pronto a improvvisare un‘ esibizione, fedele al suo pseudonimo, negli anni passati aveva partecipato come ospite a numerose trasmissioni televisive nazionali.

C

Category: Cronaca