SERIE A, RIEPILOGO E COMMENTO / DOMENICA FIRENZE IL CAMPO PRINCIPALE

(Rdl) ____________ Il Napoli con lo scudetto tricolore sul petto gioca sul campo del neopromosso e ben ritornato nella massima divisione Frosinone. Comincia così sabato sera il campionato di calcio di serie A 2023 ‐ 2024, sulla falsariga di quello precedente, anche se sulla pachina dei campioni d‘Italia ora siede Rudi Garcia al posto del nuovo allenatore della Nazionale Luciano Spalletti. Dura poco il vantaggio dei padroni di casa ottenuto per un rigore strampalato, ma giusto, pareggia Politano, poi la doppietta del solito Osimhen fissa il risultato sul 1 a 3 finale.

Nell‘altro anticipo del sabato sera, il Verona di Marco Baroni va a vincere 0 a 1 a Empoli. Toscani più incisivi e pericolosi, poi però a un quarto d‘ ora dalla fine il loro portiere, Caprile (nella foto), ex Bari, su calcio d‘angolo va a farfalle, e Bonazzoli la mette dentro.

Nella notte a San Siro l‘Inter regola il Monza con un classico 2 a 0, anche qui una doppietta del solito, Lautaro.

E notte magica per la Fiorentina, che va a vicere 1 a 4 sul campo del Genoa appena ritornato in serie A. La squadra di Vincenzo Italiano straripante, in scioltezza e qualità.

Domenica sera Roma ‐ Salernitana e Sassuolo ‐ Atalanta.

Nella notte Lecce ‐ Lazio e Udinese ‐ Juventus.

All‘ Olimpico la Roma non va oltre il pareggio per 2 a 2 con la Salernitana, ma ritrova, anzi trova per la prima volta, dal momento che nello scorso campionato non aveva fatto neanche un gol, la punta centrale di cui aveva bisogno, Belotti, che con una doppietta apre e chiude la partita. Nel mezzo un‘ altra doppietta, di Candreva, usato sicuro.

Un altro giocatore che l‘anno scorso aveva deluso, con il Milan in cui era arrivato fra tante aspettative, è De Ketelaere. Trasferitosi adesso di pochi chilometri, a Bergamo, pare rinato, pare un altro. E‘ stato l‘artefice della vittoria esterna 0 ‐ 2 dell‘Atalanta contro il Sassuolo. E a proposito di giocatori risuscinati, sono improvvisamente rinati pure Chiesa e Vlahovic, trascinatori della Juventus che vince in maniera perentoria 0 ‐ 3 a Udine.

Di Lecce ‐ Lazio avevamo riferito a parte a caldo domenica notte e ieri pomeriggio.

Lunedì sera, il pareggio a reti bianche fra Torino e Cagliari, poi, nella notte, il Milan fa due gol a Bologna in apertura e poi il risultato non cambia più.

Si rigioca nel fine settimana. Match clou a Firenze per Fiorentina ‐ Lecce domenica 27 alle 18.30.

Se ci fosse ancora la mitica trasmissione radiofonica Tutto il calcio minuto per minuto, sarebbe quello il ”campo principale” da dove trasmetteva Enrico Ameri. La regola per la scelta era semplice ed evitava qualunque discussione alriguardo: il match clou era quello in cui si froteggiavano le due formazioni con somma dei relativi punti in classifica più alta. ______

