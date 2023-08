AMBULANTI ABUSIVI A PORTO CESAREO

(e.l.) ______ A Porto Cesareo, località Torre Chianca, durante un servizio straordinario di controllo del territorio finalizzato a contrastare l’abusivismo commerciale, l’occupazione del demanio marittimo e le violazioni in tema ambientale, i Carabinieri del locale Comando Stazione hanno arrestato due giovani e ne hanno denunciato a piede libero altri tre, tutti marocchini, dopo aver rinvenuto e sequestrato capi di abbigliamento cotraffatti.

In località Torre Lapillo (nella foto), invece, i Carabinieri sono intervenuti in seguito ad una lite tra due extracomunitari scaturita dall’occupazione del demanio marittimo con dei carrelli per la vendita dei capi abbigliamento, gonfiabili e altro materiale, inizialmente lungo spiaggia libera e successivamente nel centro abitato, che causava lesioni giudicate guaribili in dieci giorni ad uno dei contendenti. Nel corso dell’intervento i militari dell’Arma deferivano all’autorità giudiziaria i due cittadini extracomunitari ed un terzo loro connazionale presente sul posto, perché trovati in possesso di materiale messo in vendita abusivamente su demanio marittimo consistente in due strutture con telaio in ferro e circa un migliaio di oggetti, per un valore complessivo pari ad 8.000 euro, e per resistenza a pubblico ufficiale.

Category: Cronaca