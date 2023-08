ADDIO AD ANDREA

(e.l.) ______ Ancora sangue sulle strade del Salento. Questa mattina presto, ad Alessano, sulla statale alle porte del paese, c‘è stato un altro incidente mortale. Di nuovo un motociclista la vittima. Si tratta di Andrea Muccio, 47 anni, di Alessano.

Per cause ancora da accertare, si è scontrato violentemente con un camion della raccolta dei rifiuti.

Quando sono arrivati i sanitari del 118, per lui non c‘ era più niente da fare, a causa della gravità delle lesioni riportate.

Indagini dei Carabinieri i corso di svolgimento per ricostruire l‘esatta dinamica di quanto accaduto e stabilirne le responsabilità.

Il sindaco Osvaldo Stendardo ha proclamato due giorni di lutto cittadino: ”Non ci sono parole per esprimere la tristezza e l’amarezza di questo momento“ ‐ ha scritto ‐ ”un’altra giovane vita è stata spezzata. Alla moglie, alle figlie e ai familiari tutti va il cordoglio da parte dell’Amministrazione Comunale e dell’intera cittadinanza“.

Category: Cronaca