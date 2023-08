CONTROLLI DELLA POLIZIA NEI LOCALI DELLA MOVIDA DI LECCE E PROVINCIA

(e.l.) ______ Gli agenti della Polizia di Stato della Questura di Lecce hanno effettuato controlli a tappeto sia nei locali che nelle attività commerciali in città e nelle marine. In località Frigole, presso un lido balneare, segnalato tramite l’app YouPol, hanno verificato che non venissero somministrate bevande alcoliche a giovani avventori minorenni.

Tanti i controlli anche in città dove sono state sottoposte a verifica varie attività commerciali, bar e stazioni di servizio. Il bilancio annovera l’identificazione di 357 persone, una segnalazione all’ASL competente per mancanza delle schede HACCP all’interno di un locale per la somministrazione di bevande.

Sanzionata inoltre un’attività dedita al pubblico intrattenimento in una via molto frequentata della città, fulcro della movida leccese, che oltre l’orario consentito dall’apposita ordinanza del sindaco, continuava a diffondere musica ad alto volume sulla pubblica via attraverso una cassa posta all’esterno del locale, in corso di verifica la posizione lavorativa di un dipendente.

Anche in provincia, la Polizia di Stato nell’ambito di servizi congiunti con Capitaneria di Porto, Guardia di Finanza e Polizia Locale ha effettuato dei controlli amministrativi straordinari congiunti.

A Otranto nel corso di servizi di controllo straordinario per il rispetto delle normative nei confronti di commercianti ambulanti irregolari e attività abusive, sono state elevate sessanta sanzioni per violazione al divieto di transito nelle zone boschive, inoltre la Capitaneria di Porto ha emesso sei sanzioni per esercizio di commercio su area demaniale marittima senza l’apposita autorizzazione del comune.

