UNA SERATA PROPOSITIVA PER RIFLETTERE SUGLI ALBERI IN CITTA’ CON LUIGI SANI A LECCE MARTEDI’ 29

(g.p.) ____________ Una serata per ascoltare. Una serata per pensare e riflettere, insieme, sul presente e sul futuro del patrimonio arboreo nella città di Lecce, al centro di un contenzioso che si trascina ormai da anni fra amministrazione comunale che abbatte ed eradica alberi per le sue sedicenti riqualificazioni urbane, da un lato, e le associazioni che propongono soluzioni diverse, ma senza mai essere considerate, dall‘ altro.

Coordinamento per gli Alberi e il Verde Urbano di Lecce, rete di associazioni ambientaliste, e Rosantina, campagna del Sud, gruppo di ascolto e di lettura, sono gli organizzatori di questa serata di informazione e divulgazione rivolta a tutti i cittadini sugli alberi in città, la loro cura e la gestione del rischio.

L‘ appuntamento è a Lecce, martedì 29 agosto 2023, alle 19, presso il chiostro della Biblioteca Bernardini, ex Convitto Palmieri, piazzetta Carducci.

”Se una notte d’estate un arboricoltore”, si intitola non a caso l‘incontro, dedicato a Italo Calvino, che al centro delle sue opere fantastiche mise sempre gli ambienti naturali, come boschi e giardini. Ne saranno letti alcuni passi, in quanto appunto la lettura di brani su un tema scelto di volta in volta è la caratteristica degli incontri settimanali di Rosantina.

Questa volta, protagonisti gli alberi.

Sarà presente di persona, infatti, e dialogherà con i partecipanti, Luigi Sani (in primo piano a sinistra nella foto, durante un convegno), di Firenze, dottore forestale, arboricoltore e barone rampante dei nostri giorni, uno di massimi esperti a livello internazionale sull‘argomento della presenza degli alberi in città.

In apertura e chiusura, l’improvvisazione musicale in ensemble con Clara Blavet, flauto, Simone Carrino, tamburi, Samuel Mele, oud, Fabio Moschettini, chitarra.

“Abbiamo invitato Luigi Sani che ci è sembrato la persona giusta per parlare degli alberi in città, i pregiudizi da sradicare e i rischi da saper gestire, e poter così contribuire ad una nuova consapevolezza collettiva verso la gestione razionale e moderna del verde urbano” ‐ spiegano gli organizzatori ‐ “Quello che vorremmo realizzare è un’azione dal basso dedicata a persone non addette al settore – anche se tecnici e amministratori saranno più che benvenuti – e agli alberi, nostri concittadini”.

Chissà se all‘incontro vorrà presenziare il sindaco Carlo Salvemini. Se non ci andrà, martedì sera gli fischieranno le orecchie. ______

L‘ APPROFONDIMENTO nei nostri articoli del 28 luglio e 8 agosto scorsi





Category: Costume e società, Cronaca, Cultura, Eventi, Politica