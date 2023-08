DIARIO DEL GIORNO / GIOVEDI’ 24 AGOSTO 2023

Buongiorno!

Oggi è giovedì 24 agosto 2023.

La Chiesa festeggia San Bartolomeo.

A Lecce città iniziano i festeggiamenti dei santi patroni Giusto, oggi, Fortunato, domani e Oronzo, dopodomani.

A Teheran la nostra amica e collega giornalista Amani Razie compie 58 anni: tanti affettuosi auguri di buon compleanno!

A Lecce il nostro amico musicista Giovanni Della Ducata compie 55 anni: tanti auguri!

Da questa mattina siamo in Luna in Primo Quarto.

Da sempre l’uomo, per garantirsi la sopravvivenza, è vissuto in costante armonia con i molteplici ritmi della luna; molti monumenti significativi dell’antichità dimostrano quanta importanza gli antichi attribuissero all’osservazione e all’influenza degli astri e della luna.

Darwin, nella sua “Origine dell’uomo”, dice: l’uomo, come le belve e persino gli uccelli, è soggetto a quella misteriosa legge per la quale certi processi normali quali la gravidanza, la crescita delle piante, la maturazione dei frutti, e il decorso delle malattie, dipendono dai periodi lunari.

I nostri antenati avevano infatti scoperto che:

– molti fenomeni della natura (maree, nascite, ciclo mestruale, …) sono in relazione col corso lunare

– molti animali si regolano con la posizione della luna: ad es., gli uccelli raccolgono il materiale per i loro nidi solo in certi periodi, perché i nidi si asciughino più in fretta dopo la pioggia

– numerose attività quotidiane, come cucinare, mangiare, tagliarsi i capelli, lavorare in giardino, potare, concimare, lavare, fare uso di medicinali, raccogliere erbe medicinali sono soggetti ai ritmi lunari.

Quando la luna è fra terra e sole, noi non la vediamo: ci mostra la sua faccia scura. E’ luna nuova.

Poi la parte luminosa compare e aumenta (luna crescente) fino ad arrivare alla luna piena. Poi decresce (luna calante) fino a tornare alla fase di luna nuova.

A ogni fase della luna corrisponde nella natura un diverso stato energetico.

Come detto, siamo in Luna in Primo Quarto, cioè Luna crescente: questa fase è un momento di potenziamento e rigenerazione: il corpo accumula forza ed energia.

E’ un buon periodo per fare progetti, prendere iniziativa, socializzare. Si ingrassa più facilmente, le ferite tardano a guarire, ciò che viene somministrato al corpo per la rigenerazione e il rafforzamento funziona doppiamente; sono giorni giusti anche per i massaggi rigenerativi e rinforzanti.

La biancheria, con la stessa quantità di detersivo, non si pulisce come in luna calante.

In luna crescente e luna piena nascono più bambini.

La terra si comporta al contrario: tutto fluisce, cresce, prolifica; i succhi risalgono, predomina la crescita in superficie.

Per questo, le piante e verdure che crescono in superficie vanno piantate o seminate in luna crescente, con l’eccezione delle verdure a foglia (insalate, spinaci, cavolo bianco e rosso) che vanno piantate in calante.

Sono i giorni giusti per rinvasare e trapiantare, innestare alberi da frutto.

Lo stesso tipo di energie della luna crescente si ritrovano nella fase che segue le mestruazioni: l’energia è più dinamica, è creativa, si è sessualmente più disposti, ci si sente più attraenti.

Diciannove anni fa, due aerei russi, un Tupolev Tu-154 della Sibir Airlines e un Tupolev Tu-134 della Volga-Aviaexpress, che trasportavano complessivamente ottantanove passeggeri, si schiantano a pochi minuti l’uno dall’altro dopo il decollo dall’Aeroporto Internazionale di Domodedovo.

Il primo aereo è esploso mentre sorvolava la città di Rostov sul Don.

Il secondo aereo è stato perso dai radar alle 22.56 mentre sorvolava l’Oblast’ di Tula a cento ottanta km a sudest dalla capitale russa. Nessun passeggero è sopravvissuto.

Le autorità sospettano che sia stato un attacco suicida da parte dei ribelli indipendentisti della Repubblica di Cecenia a provocare il disastro. Gli esperti trovarono subito tra i resti degli aerei le tracce dell’ciclotrimetilentrinitroammina. Qualche settimana dopo, un leader della guerriglia cecena, Šamil Basaev, ha assunto la responsabilità dell’atto terroristico.

Sette anni fa, il terremoto nell’Italia centrale.

Proverbio salentino: CI E’ RICCU TE AMICI E’ SCARSU TE UAI

Chi è ricco di amici è scarso di guai.

Quando si hanno buoni amici si superano tutte le difficoltà che la vita ci pone davanti.

