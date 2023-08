(e.l.) ______ Militari della Guardia di Finanza della Tenenza di Porto Cesareo hanno arrestato ieri in flagranza di reato un giovane di 19 anni, del quale non sono state rese note le generalità, trovato in possesso a bordo di un monopattino elettrico di tredici dosi di cocaina, sette di marijuana, sei di hashish, e 800 euro i contanti, riteuti provento di spaccio (nella foto).

E’ stato poi denunciato a piede libero. ______

Category: Cronaca