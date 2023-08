TEPPISTI MINORENNI IN BRANCO

(e.l.) ______ Ancora minori violenti, pestaggi, bullismo a Brindisi. Ieri sera due ragazzi di 17 anni, cugini, uno dei quali in passato già vittima di atti persecutori, sono stati aggrediti da un gruppo di coetanei e picchiati con violenza. E‘ accaduto ieri sera alla fermata del pullman che stavano aspettando in via Appia per tornare a casa.

Soccorsi dai passanti prima e dai sanitari del 118 poi, sono stati portati e curati all’ospedale Perrino (e.l.). Uno è acora ricoverato.

Indagini dei Carabinieri in corso di svolgimnto per identificare i responsabili.

