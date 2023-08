LA STORIA / SPORCACCIONI E VIOLENTI

(Rdl) ______ Così ieri e oggi con i post sul suo profilo di Facebook Anna Salamida (nella foto), consigliere con delega all’Ecologia del Comune di Pulsano ______

…In mattina, per difendere un nostro operatore ecologico che veniva pesantemente offeso mentre cercava di ripulire un tratto di via Umberto, sono stata aggredita fisicamente e verbalmente dagli stessi balordi figuri che avevano sparpagliato di proposito e senza motivi l’immondizia per la strada.

Non mi dilungo oltre sull’accaduto, solo il tempestivo intervento degli agenti della Polizia Municipale e dei Carabinieri della locale caserma, ai quali va il mio personale ringraziamento, ha evitato che la situazione potesse degenerare…

...Colgo l’occasione per ringraziare le decine di manifestazioni di solidarietà che mi sono giunta dai cittadini, dai parlamentari e consiglieri regionali di vari partiti per l’increscioso episodio dell’altro giorno.

Un ringraziamento particolare al sindaco Pietro D’Alfonso che mi è stato vicino fin da subito, ai colleghi di maggioranza, ai consiglieri di minoranza e agli operatori ecologici che non mi hanno fatto mancare il loro sostegno.

Mi conoscete, io ho le spalle larghe, anche se certe vicende amareggiano: so però che a fronte di pochi loschi figuri, la maggior parte dei pulsanesi è gente perbene e collaborativa. È per loro che vale la pena continuare a impegnarmi.

