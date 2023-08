UN ARRESTO PER MALTRATTAMENTI

(e.l.) ______ Una brutta storia di violenza in famiglia arriva oggi da Taurisano, responsabile un giovane dedito al consumo di alcool e stupefacenti, già in cura presso il centro di salute mentale di Casarano, vittima l’anziano padre convivente, costretto a denunciarlo a causa degli atteggiamenti pericolosamente violenti nei confronti dei familiari, dovuti alla tossicodipendenza.

Ieri sera l’epilogo.

Dopo l’ennesimo litigio tra i due, il cui motivo era sempre la richiesta di denaro per comprare la droga, al rifiuto ricevuto, il giovane, già in preda ai fumi dell’alcool, a dapprima sfogato la sua furia lanciando con forza il telecomando sul pavimento e poi colpendo il padre con un calcio alla spalla e scaraventarlo contro il muro.

Dolorante e impaurito, l’anzianoera riuscito a scappare nell’abitazione dei vicini, da dove ha chiamato il 113.

Giunti sul posto, gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Taurisano (nella foto) avevano intercettato e bloccato il giovane, mentre cercava di allontanarsi con una bici con un incedere piuttosto instabile, pericolo pericolo per se stesso e per i veicoli in transito.

Nel frattempo, all’arrivo della Volante, l’anziano si era avvicinato ma ciò aveva riacceso la collera del giovane, che aveva lanciato la bici per terra e si era scagliato contro il padre per colpirlo. Lo scontro, evitato dai poliziotti, infervorava ancora di più il figlio che continuava a proferire minacce e a dimenarsi strattonando e cercando di colpire anche i poliziotti, fino all’arrivo del personale medico a cui riservava lo stesso trattamento violento e minaccioso, rifiutando il trattamento sanitario.

A questo punto per evitare di far degenerare la situazione, il giovane veniva immobilizzato e poi accompagnato in Commissariato, dove, al termine degli accertamenti di rito, veniva arrestato per resistenza e minaccia a pubblico ufficiale, tentata estorsione, sequestro di persona e maltrattamenti in famiglia.

Il pm di turno presso la Procura della Repubblica di Lecce ha diposto che fosse rinchiuso nel carcere di Borgo San Nicola.

