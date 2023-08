ARMA E DROGA, DUE IN CARCERE

(e.l.) ______ I Carabinieri delle Stazioni Carabinieri di Nociglia e Poggiardo hanno arrestato ieri sera in flagranza di reato due persone, ritenute responsabili di detenzione illecita di sostanze stupefacenti, e di porto e detenzione di arma comune da sparo, in quanto trovate in possesso di ottanta di cocaina, quattro grammi di eroina, e una pistola a salve modificata e resa simile ad una vera poiché privata del tappo rosso.

Si tratta di Francesco Maggio, 38 anni, di Sanarica e Giovanni Rotundo, 41 anni, di Minervino di Lecce.

Si trovano ora nel carcere di Borgo San Nicola, come diposto dal pm di turno presso la Procura della Repubblica.

I militari sono intervenuti dopo una segnalazione anonima al 112 che indicava la presenza di due persone all’interno di un bar, intente a conversare sedute attorno ad un tavolino su cui avrebbero posato – tenendola ben in vista – una pistola di piccole dimensioni.

Quando erano arrivati nel locale, i due non c‘ erano più, ma sono stati identificati attraverso i filmati del sistema di video sorveglianza dell’esercizio commerciale, e trovati nel loro domicilio.

