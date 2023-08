NUOVO SBARCO DI MIGRANTI SULLE NOSTRE COSTE. IN ITALIA E’ EMERGENZA

UNA SERATA PROPOSITIVA PER RIFLETTERE SUGLI ALBERI IN CITTA’ CON LUIGI SANI A LECCE MARTEDI’ 29

(g.p.) ____________ Una serata per ascoltare. Una serata per pensare e riflettere, insieme, sul presente e sul futuro del patrimonio arboreo nella città di Lecce, al centro di un contenzioso che si trascina ormai da anni fra amministrazione comunale che abbatte ed eradica alberi per le sue sedicenti riqualificazioni urbane, da un lato, e le […]