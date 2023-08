PRESUNTI SPACCIATORI CASA E DROGA

(e.l.) ______ Ieri mattina i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Taranto hanno arrestato in flagranza di reato due persone, di 44 e 19 anni, padre e figlio, delle quali non sono state rese note le generalità, trovate in posssso al loro domicilio, al quinto piano di uno stabile del quartiere Borgo, di settecento grammi di cocaina, oltre che di diverse dosi di hashish.

Si trovano ora rispettivamente in carcere e ai domiciliari, come disposto dal pm di turno presso la Procura della Repubblica (nella foto).

Secondo gli inquirenti, vendevano la droga ai tossicodipendenti direttamente dalla loro abitazione, calandola in strada agli acquirenti attraverso una corda e un cestino.

i

Category: Cronaca