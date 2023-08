FINE SETTIMANA PICCANTE A RUFFANO

Riceviamo e volentieri pubblichiamo. Monia Saponaro ci manda il seguentecomunicato ______

Fine settimana di grande festa il 2 e 3 settembre a Ruffano per la X edizione di Maru – Il peperoncino in festa, l’appuntamento più piccante del Salento. Un anniversario che ha visto lo svolgersi di eventi e incontri durante l’anno e che sfocerà in una due giorni di appuntamenti nel centro storico, dove ancora una volta il peperoncino sarà l’indiscusso protagonista. All’interno di uno scenario impreziosito da allestimenti a tema Maru, si potranno ammirare e acquistare piante di peperoncini provenienti da tutto il mondo, assistere a spettacoli musicali per le vie e le corti del paese, degustare specialità locali presso gli stand “infuocati “del mercatino, le varie attività presenti nel borgo antico, tifare durante l’imperdibile gara di resistenza al piccante.

Made in Soap, in collaborazione con Idee in Movimento, ha preparato un’edizione con un ricco programma, che accoglierà i visitatori e gli affezionati, a partire da sabato 2 settembre, con la Parata dei Vivi, spettacolo di strada ispirato all’immaginario di el Dia de los Muertos, a cura di Zeromeccanico Teatro. Incontro con la giornalista e scrittrice Ilaria Lia, che presenta il suo libro Albania Italia, andata e ritorno, in dialogo con Roberto Molentino di Pari Associazione Culturale. A seguire musica popolare e cantautorato in una jam session curata da Koiné Musicanti delle Corti. Musica popolare e pizzica con i Nati per Caso, ragazzi e ragazze della cooperativa Una Mano per te Onlus, progetto Il giardino della luna. Direttamente da Roma l’allegria diventa musica con i Mariachi Sol Mexicano a celebrare l’America Latina, casa di tante varietà di peperoncino. A fine serata si ballerà con gli ZINGARUA, vale a dire Antonio Dema, Gino Semeraro, Emanuele Calvosa, concerto di musica balcanica con e la partecipazione di Gioele Nuzzo alle percussioni e didjeridoo.

Domenica 3 settembre,ad animare la festa, lo spettacolo itinerante della Misto Band Street Band. Per l’incontro con l’autore, Massimo Vaglio, autore di Etnoantropologia gastronomica sallentina. La quintessenza della dieta mediterranea dialogherà con il giornalista gastronomico Pierpaolo Sammartino. Un’altra serata di incontri musicali con la Jam session curata da Koinè, Musicanti delle Corti, pizzica e musica popolare con I Nati per Caso. A salutare la X edizione della festa, Santino Cardamone, già concorrente di X Factor, che si descrive come un “cantautore folk blues” influenzato da “Vinicio Capossela, Fabrizio De André, Domenico Modugno e Iron Maiden”.

Come da tradizione a Maru – Il peperoncino in festa, il clou della serata della domenica è l’attesissima gara di resistenza al piccante, durante la quale dovranno “assaggiare”, in ordine di piccantezza, i peperoncini più piccanti del mondo: dal locale Varda’ncelu alle varietà più esotiche e “indiavolate” della scala Scoville.

Nel corso delle due serate tra le piazzette del centro storico, il violoncello di Pavlo Carta e lo spettacolo di bolle di sapone giganti di Simone Melissano, proiezione del progetto Il giardino delle erbacce del fotografo Rocco Casaluci. E ancora, mostre come quella pomologica a cura dell’Orto Botanico Università del Salento, delle ceramiche dell’artista Pamela Maglie, del Vivaio Zecca di Leverano e della Cooperativa sociale Amici di Nico e Tega Salento. L’Orto sensoriale Orto di Elio quest’anno sarà curato dall’associazione SeminAzioni. Possibilità di visite guidate dei principali beni culturali del centro storico.

L’evento si avvale del Patrocinio della Provincia di Lecce e del Comune di Ruffano, ed è gemellato con l’Accademia Italiana del Peperoncino. Realizzato inoltre con la partecipazione dell’Università del Salento, Orto Botanico e delle varietà orticole del Salento, Nover Ruffano, ODV Kairòs, Viviruffano.it, Associazione Una Mano per te, Spazioduepunti, SeminAzioni, Pamela Maglie, Amici di Nico, Tega Salento.

Info: Made in SOAP, via Milano 25, Ruffano; tel.340. 3711474// 347.2485922

