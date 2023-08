WhatsApp – 28.8.2023. 20.25 – TARANTATE

(g.p.) ______ Succede che Arisa reduce dal concertone di Melipignano, morsa anch‘ella da un ragno, di protagonismo, o semplicemente stanca della solitudine sentimentale, che è una bestia più brutta, ancora nel Salento, posti oggi su Instagram un insolito annuncio matrimoniale, corredato da alcune sue foto di nudo, non volgari, ma che non lasciano spazio all‘ immaginazione.

______

Così in queste ore Arisa, all‘anagrafe Rosalba Pippa, 41 anni, nata a Genova, ma cresciuta nel paese di origine della sua famiglia a Pignola, vicino a Potenza, da anni protagonista dei talent televisivi che oggi sono la realtà consolidata, piaccia o non piaccia, della musica italiana, ha sollevato un polverone social, fra chi la critica, chi la invidia e chi l‘apprezza proponendosi per il concorso.

Ora, tutto sottratto, al futuro marito Arisa non chiede neanche troppo, il minimo sindacale. Sincerità, certo, in primo luogo, se no è tutto inutile, e pure fedeltà, anche se quest‘ultimo requisito richiesto è un po‘ in contraddizione con la ‘fissa‘ per l‘organo sessuale femminile che lei pretende congenita in lui, per quanto sia apprezzabile, codesta pretesa che non fa sconti a binari alternativi e non binari vari oggi di moda.

Poi, ormai da anni, in tanti modi, le unioni sentimentali nascono su internet, attraverso varie opzioni possibili, ma principalmente tramite internet.

Non si capisce dove sia lo scandalo. Infatti, con buona pace di perbenisti e moralisti, non ce n‘è.

Però, però ecco, le relazioni nate appositamente e deliberatamente su internet devono affrontare difficoltà ancora maggiori di tutte le altre scaturite da modi tradizionali, per diverse ragioni.

E poi, l‘amore non si cerca. E‘ lui che trova noi, se e quando ritenga che sia arrivato il momento giusto.

Category: Costume e società