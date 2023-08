RIEVOCAZIONE STORICA MEDIEVALE A BRINDISI SABATO 2 E DOMENICA 3

Riceviamo e volentieri pubblichiamo. Gli organizzatori ci mandano il seguente comunicato (nella I Conti di Antichi Cavalieri- Anonimo XIII sec.) ______

“E Cesare li seguio et assediò Branditia”

(I Conti di Antichi Cavalieri- Anonimo XIII sec.)

“Branditia Mercatores: Arti e Mestieri nella Brindisi del XIII secolo” è il titolo dell’evento che avrà luogo a Brindisi, presso i locali ipogei del Bastione Carlo V, sabato 2 e domenica 3 settembre 2023.

L’appuntamento con la storia – dedicato alla città di Brindisi durante il secolo basso-medievale – è organizzato da Gruppo Archeo Brindisi, WWF Brindisi, Case di Quartiere & Riusa Brindisi e Stupor Mundi – HMV, i Quaderni del Bardo Edizioni di Stefano Donno e prevede l’ingresso gratuito atto a garantire a tutti gli interessati un’esperienza unica nel suo genere.

La rievocazione storica denominata “Branditia Mercatores” – ambientata nel XIII secolo – si propone di ricostruire, con meticolosità e accuratezza storico-filologica, le Arti ed i Mestieri: un percorso divulgativo, didattico permetterà agli ospiti di riscoprire le arti che hanno connotato l’età di mezzo; i banchetti didattici proposti sono ricostruiti fedelmente da fonti storiche tra le quali si annoverano i reperti museali e quelle iconografici provenienti dai manoscritti miniati prodotti nel secolo d’interesse, frutto del lavoro certosino dei cosiddetti “servus a manu”.

I banchetti presenti prevedono l’illustrazione delle didattiche relative alla figura della farmacopea, della medicina e della speziale (comprendenti le nozioni relative alle modalità di cura e ai farmaci più adoperati, nonché alla chirurgia), l’usbergaio (che dimostrerà in modo pratico le modalità di fabbricazione delle armature dell’epoca), l’astronomo arabo (che si occuperà di illustrare i calcoli astronomici, il calcolo delle ore delle stagioni e delle costellazioni), l’amanuense e donna di lettere (la quale illustrerà i supporti per la scrittura e le tipologie di quest’ultima relativi all’area geografica e al periodo d’interesse, non trascurando “la cultura al femminile” ed omaggiando le donne con il pennino che hanno lasciato un prestigioso contributo letterario), la cereria medievale (che illustrerà la fabbricazione di candele nel XIII secolo), i giochi da tavolo e da taverna, nonché l’intrattenimento per i più piccoli, grazie al contributo di Messer Leonardo, il quale si dedicherà a introdurre questi ai primi rudimenti di scherma medievale. Al termine del percorso didattico immersivo e interattivo, ai presenti sarà offerta una piccola degustazione che permetterà di assaggiare la storia attraverso l’organo sensoriale del gusto: ad essere proposti saranno alcuni prodotti preparati secondo le ricette dell’arte culinaria di epoca medievale.

L’evento, con posti limitati, è gratuito previa prenotazione obbligatoria al numero

3501033751 (solo messaggi Whatsapp)

