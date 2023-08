SERIE A, RIEPILOGO E COMMENTO / AL BOLOGNA MANCA UN RIGORE NETTO

(Rdl) ____________ Con un risultato a sorpresa, sabato sera il Frosinone vince il confronto casalingo con la tanto quotata Atalanta, un prestigioso 2 a 1 con i gol di Harroui e Monterisi nella prima mezz‘ora e gli ospiti che la riaprono nel secondo tempo con Zapata senza poi però ottenere nient‘altro.

Bene il Monza, male l‘Empoli, sempre sabato sera, per il 2 a 0 firmato dalla doppietta di Colpani.

Sabato notte, bene il Milan, che a San Siro travolge 4 a 1 il Torino co i gol di Pulisic, Hernandez e due su rigore di Giroud.

Benissimo il Verona, un altro risultato a sorpresa, la vittoria casalinga contro la Roma, 2 a 1 con i gol dei padroni di casa a inizio e fine del primo tempo e gli ospiti che anche qui la riaprono nel secondo tempo senza poi però ottenere nient‘altro.

Del pareggio 2 a 2 fra Fiorentina e Lecce abbiamo riferito a caldo a parte.

Pareggio, 1 a 1, anche a Torino nell‘altra partita della domenica sera, fra Juventus e Bologna, con i gol di Ferguson e Vlahovic. In realtà al Bologna mancano un rigore a favore e un’espulsione collegata per fallo da ultimo uomo su chiara occasione da gol, con Iling che abbatte Ndoye lanciato a rete a porta vuota. Rigore grande quanto una casa, non fischiato dall‘arbitro Marco Di Bello di Brindisi, per giunta internazionale. Il brutto è che nessuno dei suoi collaboratori, i due assistenti e il quarto uomo, in campo, ha avuto niente da dirgli. Peggio, non è intervenuto nemmeno il Var, il che è francamente incomprensibile.

Nella notte, il solito Napoli regola 2 a 0 il Sassuolo di turno.

A sorpresa, invece, la vittoria 0 a 1 a Roma del Genoa contro una deludente Lazio.

A completare il turno, lunedì sera Salernitana ‐ Udinese e lunedì notte Cagliari ‐ Inter.

A Salerno, botta e rispota nella ripresa, finisce con un salomonico pareggio con un gol e un punto a ciascuno.

A Cagliari, 0 ‐ 2 dell‘Inter con Dunfries e Lautaro

CLASSIFICA

A punteggio pieno dopo due turni le solite Napoli, Inter e Milan, e a sopresa il Verona.

CLASSIFICA MARCATORI

Napoli, Inter e Milan in testa appaiate anche nella classifica marcatori,con i tre gol dei loro Osimhen, Lautaro e Giroud.

PROSSIMO TURNO

Tanti motivi di interesse su tutti i campi, dovendone scegliere solo uno, l‘Olimpico per Roma ‐ Milan.

Il Lecce ospita al Via del Mare la Salernitana domenica 3 alle 20.45.

Category: Sport