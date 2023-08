DENUNCIATO PER COLTELLO PROIBITO

“IL CAVALIERE” A COPERTINO OSPITA LA PRIMA EDIZIONE DI “VOLI DI VERSI”

(Rdl) _______Mercoledì 30 agosto nella splendida cornice de “Il Cavaliere”, in via Margherita di Savoia 10, a Copertino, si terrà la prima edizione di “Voli di Versi” proposte di cultura in dialogo. Da un’idea del professor Carlo Alberto Augieri nasce questa manifestazione che già si colloca nel panorama culturale salentino come un momento di incontro e […]