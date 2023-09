NOTE D’ARTE / STREET ART E “L’Inverno del Demiurgo” DI BRUNO SALVATORE LATELLA

di Raffaele Polo ______

Siamo abbastanza scettici alla multiforme sensorialità della ‘Street Art’ non sempre di buon livello, che spesso sdogana pretenziosi e ingenui elaborati, arricchendoli da posticce spiegazioni che gli autori si affannano a fornire, per giustificare, in un certo senso, le proprie scelte.

Ci rendiamo altrsì conto che il momento attuale è propizio, tanto da spingere molti assessorati alla cultura a ‘riscoprire’ Banksy. Ma, spesso, il risultato del muro ‘parlante’ non è poi così evidentemente positivo. Siamo rimasti alla forma di protesta, squisitamente spagnola, descritta anche nel suo celebre romanzo da Arturo Perez Reverte, ‘Il cecchino paziente’

A Lecce, di recente, accanto al museo MUST, è comparsa la nuova opera ‘di critica sociale’ dell’artista LBS (Bruno Salvatore Latella), già presente in forma di Street Art presso la Placa George Orwell di Barcelona, e la città metropolitana di Reggio Calabria, dal titolo: “L’Inverno del Demiurgo“ (Demiurge’s Winter), di modeste dimensioni (180 x 112 cm).

L’autore spiega che ”la scelta della città di Lecce è prettamente collegata al progetto artistico dal titolo Homo Deus che, cominciato a Barcellona ,vede come ultima tappa proprio Lecce”.





