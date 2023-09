LECCE ‐ SALERNITANA DOMENICA 3 20.45

(Rdl) ______ Alla terza giornata di campionato, dopo i primi due turni difficili, in cui ha raccolto meritatamente quattro punti insperatii, il Lecce ritrova al Via del Mare la Salernitana, reduce da due pareggi. Ma non è una partita facile.

Ne è consapevole l‘allenatore dei Giallorossi Roberto D’Aversa, che questo pomeriggio, nella consueta conferenza stampa della vigilia, si è, fra laltro, così espresso:

“In questo campionato ci sono solo partite insidiose. Dopo Lazio e Fiorentina, non possiamo pensare che questa sia una gara più semplice, contro una squadra che dispone di una rosa ampia. Il risultato finale passa dalle sfide personali, questo è quello che mi preme di più e nel primo tempo disputato contro la Fiorentina non abbiamo fatto bene…

Non dobbiamo dimenticarci il nostro obiettivo, ci deve essere si entusiasmo, ma dobbiamo limitare gli errori commessi sinora.

E’ necessario essere consapevoli dei nostri mezzi, rispettare gli avversari, ma mai essere presuntuosi, in particolare quando affrontiamo squadre che in campo mettono tanto agonismo”.

Questa mattina, a Salerno, anche l‘allenatore dei Granata Paulo Sousa (nella foto) ha messo in guardia i suoi:

“Il Lecce sta facendo bene, due rimonte contro due squadre che lottano per l’Europa. A livello di resistenza alla pressione, capacità di aggredire è stata una delle squadre più difficili da battere, l’anno scorso. Non ha mai concesso molto tempo agli avversari per costruire e nel frattempo i pugliesi hanno migliorato molto la propria.

Faccio i complimenti al direttore sportivo Corvino, con il quale io ho lavorato a Firenze.

Ha vinto il campionato Primavera con giovani già lanciati in prima squadra, ha squadra giovane ma di qualità. E questo ha portato il Lecce ad essere la settima squadra del campionato per abbonati”.

Prima della sosta per gli impegni delle Nazionali, Lecce ‐ Salernitana chiude donemica 3 settembre la terza giornata di campionato, fischio di inizio ore 20.45, arbitra il signor Luca Massimi di Termoli.





Category: Sport