ATTIVITA’ CARABINIERI NUCLEO LAVORO

(e.l.) ______ I Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Lecce (nella foto) hanno eseguito una serie di controlli specifici nel settore degli autolavaggi in tutta la provincia.

Alcune attività ispezionate erano gestite da cittadini extracomunitari di nazionalità pachistana di cui i lavoratori erano privi del contratto di lavoro e privi di ogni forma di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. In due casi sono stati trovati al lavoro due minori, uno extracomunitario clandestino di nazionalità pachistana e l’altro italiano non regolare.

Sono stati adottati nove provvedimenti di sospensione dell’attività imprenditoriale, di cui sette per occupazione di lavoratori in nero e due per violazioni delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. In totale sono state elevate sanzioni per oltre 135.000 euro.

Category: Cronaca