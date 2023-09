NOVITÀ EDITORIALI / ”La vita a mano libera”, ROMANZO DI ALESSANDRA TEMPESTA

di Raffaele Polo ______

Livio Romano così sintetizza questo libro di Alessandra Tempesta (nella foto) ”La vita a mano libera”, (Fides Edizioni, 255 pagine, 16 euro): “La foto di una donna, una chiave che custodisce troppi segreti danno il via alla narrazione del romanzo. Ed è grazie a loro che, durante un pomeriggio piovoso nella sua libreria, Angelica entra in punta di penna nella storia di Bianca, una conterranea che, negli anni Settanta, affida a fogli ingialliti dal tempo la sua storia. Tra incontri inaspettati, destinati a sparigliare le carte, e amicizie pronte a supportarle, la giovane libraia si butterà a capo fitto nella vita di Bianca, fino a intrecciarla con la propria, per indagare su un mistero insoluto da tempo.”

Insomma, si tratta di un romanzo delicato e romantico che, grazie a una scrittura circolare che si muove tra passato e presente, ci introduce in sud arcaico e affascinante, custode di storie e tradizioni ancora da scoprire.

Una scrittura e un intreccio che sicuramente appassioneranno tanti lettori.

L’autrice, una giovane insegnante di Nardò, si colloca perciò tra le numerose scrittrici che raccolgono memorie e sensazioni della propria terra, mescolando abilmente il pathos per una narrazione a tratti minimalista ma sempre molto ben organizzata. In particolare, è il mare spesso protagonista indiscusso delle descrizioni e degli spunti lirici che la Tempesta non fa mancare nel suo lungo raccontare.

Del resto, la garanzia del prodotto è data proprio dall’editing del bravo Livio Romano, che ha preso a cuore l’esordio della brava Alessandra.

