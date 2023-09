“La storia di Trepuzzi” DI RINO LONGO

(Rdl) ______ Lunedì 4 Settembre 2023 alle ore 19.30, a Squinzano, presso Masseria Ogliarola, al km 2 dlella strada provinciale per Casalabate, ci sarà la presentazione del terzo volume dell’opera “La storia di Trepuzzi” (228 pagg. 18 euro) di Rino Longo, con prefazione di Giacomo Fronzi, edito da Edizioni Esperidi.

Introdurrà e condurrà la serata Salvatore Capodieci, presidente del Circolo Culturale Galileo che ha organizzato la presentazione. Interverrà Giacomo Fronzi, docente di Estetica e Filosofia presso l’Università di Bari, insieme all’autore Rino Longo sarà presentel’editore Claudio Martino. La serata sarà allietata dalla musica della pianista Vanessa Sotgiu.

Come informa Giacomo Fronzi nella prefazione, “ai suoi due precedenti volumi dedicati alla storia di Trepuzzi Rino Longo affianca una terza opera, costruita con uguale scrupolo, ma forse attraversata da un sentimento e un pathos diversi. Questo terzo libro è, infatti, il risultato di una necessità intima che non risponde semplicemente al consolidato lavoro di raccolta di informazioni e di storie che ha tenuto impegnato l’Autore per molti anni. Si tratta, probabilmente, di qualcosa di più profondo e che trova le proprie ragioni nel bisogno di non limitarsi a descrivere la fisionomia della nostra comunità e del nostro paese, ma di coglierne l’anima, di tratteggiarne le connotazioni più segrete”.

