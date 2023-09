NEL CUORE DELLA NOTTE DI ORIA, MINORENNE FERITO A COLPI DI PISTOLA

(e.l.) ______ Sparatoria nel cuore della notte ad Oria, dove in centro c‘era ancora gente in giro, un po‘ per l‘abituale movida del sabato notte, un po‘ per la festa dell‘uva di ieri.

Un litigio fra giovani scoppiato per futili motivi in via Manduria e proseguito in piazza Manfredi ha provocato um ferito, preso a colpi di pistola, minorenne.

Si trova ora ricoverato all‘ospedale Perrino di Brindisi.

Sull‘ accaduto stanno indagando i Carabinieri del locale Comando Stazione.

Category: Cronaca