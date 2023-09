CARLO SALVEMINI PENSA POSITIVO. ECCO PERCHE’ VINCERA’ UN’ALTRA VOLTA LUI 

di Giuseppe Puppo ______ ”Questa mattina, dopo settimane di paziente e rispettosa attesa, ho annunciato che sono pronto ad affrontare la competizione delle primarie da convocare e tenere non oltre il 29 ottobre.

Avverto una duplice responsabilità: offrire chiarezza e punti di riferimento a quanti, comprensibilmente, sono spaesati di fronte al lungo dibattito interno che si è sviluppato; ed evitare che un troppo lungo periodo di incertezza finisca per nuocere al progetto politico di coalizione del quale siamo tutti parte, chiunque ne sarà la guida”.

Inizia così la dichiarazione postata su Facebook del sindaco Carlo Salvemini, che poi motiva la propria richiesta alle componenti della maggioranza che lo sostiene.

”Dobbiamo scegliere insieme il prossimo candidato sindaco per la nostra coalizione, farlo nel tempo necessario per offrire ai cittadini un confronto tra diverse alternative e per consentire, a chi dovesse prevalere, di organizzare per tempo la difficile campagna elettorale che ci attende.

Lo faccio con lo spirito di servizio col quale sempre nel mio percorso politico ho guardato agli interessi collettivi prima che alle ambizioni personali. Lo faccio con la stessa passione con la quale negli anni mi sono dedicato – tanto da consigliere comunale quanto da sindaco – alla cura della città e dei nostri concittadini, che rappresenta meglio di tanti slogan il mio legame passionale con Lecce.

Lo faccio perché sono determinato e avverto dentro e attorno a me l’energia per poter disporre di un ulteriore mandato e portare a compimento l’idea di futuro di questa città che condividiamo dal 2019”. ______

Il sindaco aveva dato da tempo disponibilità e manifestato intenzione a ricadidarsi.

Oggi, di fronte a qualche chiamiamola così perplessità che nel frattempo è stata manifestata alll‘interno del suo schieramento, del resto fisiologica in qualunque dibattito politico, riprende, e rilancia, con una proposta per cui esce rafforzato nei propri intendimenti, indipendentemente dal fatto che le primarie, che sono comunque un sano esercizio di democrazia, si terranno effettivamente, oppure no.

Dall‘altra parte, dalle parti del centro destra, sempre gli stessi, a otto mesi dalle elezioni amministrative, che si terranno a metà maggio 2024, stanno ripetendo il solito copione dei veti incrociati e delle antipatie di lunga data.

Sono sicuri di vincere a questo giro, per tante ragioni, quindi se la stanno prendendo comoda nel

trovare un candidato unitario. Eh sì, già, come le altre volte…

Non dire gatto se non ce l’hai nel sacco…

Sceglieranno le segreterie dei partiti nazionali a ridosso della scadeza per la presentazione delle liste. Intanto sono ancora fermi ai comunicati stampa che interessano solo a loro e con cui essi si parlano in maniera autoreferenziale, mandandoli però ai mass media come se i giornalisti fossero i loro passacarte.

Operazioni in cui poi a volte taluni si spacciano per ‘società civile‘ quando invece rappresentano solamente sè stessi, nelle proprie velleità politiche.

La società civile vera di centro destra, quella è già passata da tempo armi, bagagli e lauti incarichi politici ricevuti in cambio, da Alessandro Delli Noci ad Alfredo Pagliaro, con Salvemini.

Stanno poi con lui i settori della cultura, che la sinistra fa di tutto per agevolare e favorire, mentre la destra si ostina a non considerarli, credendoli a torto ininfluenti, quando invece sono importantissimi, e proprio li ignora, in quanto è ignorante.

Inoltre, in tutti questi anni, Carlo Salvemini ha costruito intorno a sè, proprio come cantava Jovanotti in ‘Penso positivo’, ”una grande chiesa che passa da Che Guevara e arriva fino a Madre Teresa passando da Malcom X attraverso Gandhi e San Patrignano”: la sua qui a Lecce va dall‘ Arivescovo Michele Seccia al Rettore Fabio Pollice, passando per Gallipoli e arrivando fino a Bari.

In questi anni, Carlo Salvemini ha costruito amici politici, ma soprattutto non politici di professione, forti e potenti, pronti ad aiutarlo. E ha tanti nemici, o presunti tali, politici nel centro destra, che invce poi a ogni elezione fanno d tutto e di più per farlo vincere, impallinando di fuoco amico i vari Giliberti e Congedo di turno.

Ecco perchè, per tutte queste ragioni, schierato dal centro sinistra, con le primarie o senza primarie, contro un centro destra miope, leggero, ansioso, rancoroso e da vuoto a perdere, Carlo Salvemini vincerà un‘altra volta.

Category: Politica