BESA PUBBLICA UN BEL ROMANZO DI FORMAZIONE DI MIHAIL SEBASTIAN

di Raffaele Polo ______

Una vita di sofferenze, una prematura, tragica fine per Mihail Sebastian (nella foto), letterato romeno, morto a 38 anni nel 1945, schiacciato da un camion, proprio mentre l’Armata Rossa occupava la Romania. Le sue origini ebraiche, del resto, lo condannavano all’eterna persecuzione, ma non gli hanno impedito, peraltro, di affermarsi con i suoi scritti, soprattutto per le sue commedie: Steaua fără nume (“La stella senza nome”), Jocul de-a vacanţa (“I giochi delle vacanze”), Ultima oră (“Ultim’Ora”).

Pubblicato ora dalla casa editrice salentina Besa il suo avvincente romanzo, nella traduzione di Alina Monica Turlea (”La città delle acacie”, 232 pagine, 16 euro) ci introduce alla vita della quindicenne Adriana Dunea, che scorre tranquilla tra il calore familiare, i banchi di scuola, le amiche di sempre, le lezioni di pianoforte, fino a quando “fioriscono le acacie” anche per lei; il suo corpo comincia a cambiare in modi che lei fatica a comprendere ma che le fanno percepire il mondo in maniera nuova e misteriosa.

La sua indole volubile, curiosa e appassionata, oscilla fra le certezze della città di provincia in cui si svolge la sua appagante routine e il desiderio di avventure nella capitale.

Un soggiorno a Bucarest la metterà di fronte a un bivio: da una parte l’amore rassicurante dell’inquieto Gelu, dall’altra la passione effimera di Cello Viorin, il compositore delle Canzoni per la bionda Agnes, la melodia che ha segnato la sua relazione con Gelu. Abituata a lasciarsi trasportare dalla vita, Adriana lascerà che sia il destino a stabilire quale strada prendere ma, intanto, acquisirà indipendenza e consapevolezza di sé e infine sarà finalmente pronta a scegliere cosa diventare e chi essere.

Il lettore la seguirà nelle sue scelte, fino a un sorprendente bivio che coinvolgerà la vita della protagonista.









