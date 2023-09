MORTO GIOVAE INVESTITO SULLA STATALE

(e.l.) ______ Investito da un‘auto in transito e sbalzato dall‘altro lato della carreggiata, un giovane di 25 anni è morto questa mattina lungo la statale via Appia che stava attaversando a piedi nei pressi dello svincolo per Grottaglie. L‘impatto è stato violentissimo, quando sonoarrivati i sanitari del 118 non hanno potuto far altro che constatare il decesso a causa della gravità delle lesioni riportate.

Sull‘accaduto indagini dei Carabinieri in corso di svolgimento.

Category: Cronaca