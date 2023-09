ARRESTATO PRESUNTO RESPONSABILE DI UN’ AGGRESSIONE A BRINDISI

(e.l.) ______ Questa mattina gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Brindisi (nella foto), su ordinanza della locale Procura della Repubblica, hanno arrestato e portato in carcere Marcello Di Mola, 49 anni, di Brindisi, con precedenti.

E‘ accusato di porto in luogo pubblico di arma comune da sparo; minaccia aggravata; lesioni personali aggravate.

I fatti contestati si riferiscono 24 agosto scorso quando in viale Commenda per futili motivi un giovane fu percosso brutalmente per la pubblica via mentre era in sosta seduto al lato guida della sua macchina.

