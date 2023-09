MANIFESTAZIONE DI TRE GIORNI SULL’ECOLOGIA A LEQUILE DA GIOVEDI’ 7

di Raffaele Polo ______

Una manifestazione articolata in più giorni e incentrata sull’Ecologia, si svolge a Lequile dove, giovedì 7 settembre a partire dalle ore 18 nel Parco Beethoven, nell’omonima piazza, vede un primo incontro sull’ambiente: si parte dalla presentazione del libro di Stefano Quarta, intitolato “Il pianeta vincibile”, impreziosito dalle illustrazioni dell’artista Enzo De Giorgi ed edito da Il Raggio Verde.

La colonnina del termometro che si alza impazzita oltre le medie stagionali e il moltiplicarsi di eventi meteo estremi sono il segnale inequivocabile dei cambiamenti climatici in atto e purtroppo causati dall’uomo che ha reso il pianeta fragile e dunque vincibile. Il cambiamento climatico sta già colpendo in varie forme portando alla perdita di biodiversità, incendi boschivi, diminuzione dei raccolti e aumento delle temperature e tutto questo inevitabilmente incide sulla salute delle persone. È allora cosa fare? l’unica risposta possibile è la pratica di un’economia circolare e sostenibile che parta anche dai piccoli gesti quotidiani. “Perché dovremmo evolverci in cittadini green”, recita il sottotitolo del libro, edito da Il Raggio Verde, e a spiegarlo è lo stesso autore, Stefano Quarta. Dopo i saluti istituzionali del Sindaco Vincenzo Carlà, dialogano con l’autore, Salvatore Cavallo (agronomo forestale) e Alfonso Piccarreta (Direttore Tecnico ATI Ecotecnica srl / AXA srl gestione ARO 3 Lecce).

L’incontro, moderato da Rossana Margiotta assessore alla Pubblica Istruzione, vede l’intervento dell’editore-giornalista Antonietta Fulvio e la partecipazione del Consiglio Comunale dei ragazzi. L’evento è organizzato dal Comune di Lequile con la partecipazione di Ecotecnica che curerà per i bambini presenti un laboratorio di riuso e riciclo creativo finalizzato a diffondere la cultura dell’economia circolare. Tutti i bambini partecipanti al laboratorio potranno avere dei gadget provenienti dal Centro Riuso Ecotecnica Brindisi

Il libro vuole essere una guida, – come sottolinea l’autore – «una specie di vademecum che ci aiuti ad entrare nella mentalità giusta per leggere e comprendere quell’enorme mole di informazioni. Il libro è, quindi, rivolto a chiunque abbia voglia di intraprendere un equilibrato percorso di consapevolezza ed educazione ambientale, certo di poter approfondire qualunque concetto solo dopo averlo inquadrato nel giusto contesto.»

La presentazione del libro anticipa la raccolta rifiuti in programma sabato 9 settembre, a conclusione delle giornate ecologiche.

Stefano Quarta è nato a Lecce nel 1989 e vive a Lequile. Laureato in Economia, Finanza e Assicurazioni presso l’Università del Salento, ha conseguito anche il Dottorato in Economia (con un visiting presso l’Università del Lussemburgo) e, dopo aver conseguito un master in Management della Transizione ecologica (Università di Modena e Reggio Emilia), ha maturato il progetto di scrivere un libro che si rivolga con un approccio concreto ad un pubblico che parte dai giovani adulti, cercando di fornire le informazioni necessarie per comprendere meglio i cambiamenti che interessano le nostre vite e sempre più le modificheranno.

