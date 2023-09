BENEDIZIONE DEGLI ZAINETTI PER IL NUOVO ANNO SCOLASTICO A COPERTINO

“Etica, Spiritualità e Crescita Individuale”, WEBINAR LUNEDI’ 4 ORE 18.30

Riceviamo e volentieri pubblichiamo. Vittorio Patanella, per International Media Association for Peace (IMAP-Italia), ci manda il seguente comunicato ______ “Etica, Spiritualità e Crescita Individuale” è il tema del webinar che si terrà lunedì 4 settembre 2023 alle ore 18:30, organizzato dall’Associazione Interreligiosa per la Pace e lo Sviluppo (IAPD). L’iniziativa rientra nel ciclo d’incontri pubblici […]