DIARIO DEL GIORNO / GIOVEDI’ 7 SETTEMBRE 2023

Buongiorno!

Oggi è giovedì 7 settembre 2023.

San Clodoaldo, principe franco della dinastia dei Merovingi. Venerato come santo dalla Chiesa cattolica insieme a sua nonna Clotilde e alla zia Radegonda.

A Torino, il nostro amico analista e consulente finanziario Marco Bava compie 66 anni: buon compleanno!

Da questa notte siamo in Luna in Ultimo Quarto.

Questa fase è un momento di consolidamento, bisogna lasciarsi alle spalle quanto acquisito per avanzare; è un buon periodo per rompere le relazioni e i contratti d’affari, disintossicarsi e depurarsi.

Il corpo dispensa energia; si tende a non ingrassare anche se si mangia di più, le operazioni riescono meglio, le faccende di casa pure, in particolare quelle che hanno a che fare con il pulire, il lavare, lo sciacquare.

E’ il momento giusto per dipingere e laccare (i colori si asciugano meglio), nonché per effettuare tagli ritardanti dei capelli (compresa la depilazione) e per i massaggi rilassanti e disintossicanti.

Al contrario, nel mondo vegetale i succhi si ritirano verso la radice, la terra è più ricettiva: per questo vanno piantate o seminate in luna calante le verdure che crescono sotto terra.

Sono i giorni giusti per effettuare i trattamenti contro i parassiti e contro le erbacce; anche le potature sono favorite; se una pianta o albero non cresce più o è malato, in luna calante si taglia la cima (meglio se verso la luna nuova). Le verdure a foglia (insalate, spinaci, cavolo bianco e rosso) vanno piantate in questa fase.

Lo stesso tipo di energie della luna calante si ritrovano nella fase che segue l’ovulazione, in cui l’ovulo è stato rilasciato, ma non fecondato; è un fase caratterizzata da un enorme rilascio di energia all’interno di sé, che se non viene positivamente incanalata può anche sfociare in una crescente irrequietezza, distruttività, rabbia e frustrazione.

Il 7 settembre 1934 il Duce è a Lecce. Il Capo del Fascismo Benito Mussolini in piazza delle Poste, alla folla di salentini che lo acclama, dice:“Desidero rivolgere un elogio alla gente di Puglia, perché è feconda, e crede coi fatti nell’unico primato che veramente conta nella vicenda della lotta dei popoli, il primato dei figli, il primato della vita. Perché solo la gioventù guarda con occhi impassibili e freddi, tutte le difficoltà che l’avvenire pone innanzi alla marcia di un popolo che voglia ascendere agli orizzonti del benessere e della grandezza”.

Proverbio salentino: MINTI NNA COPPULA A NCAPU A NNU CUGGHIUNE E SE SENTE GENERALE

Metti un cappello in testa ad un … uno sprovveduto e quello si sente Generale.

Quante volte nella vita ci è capitato di vedere delle mezze calzette che si danno arie da grandi uomini, o che mortificano chi si rivolge loro, solo perché gli è stato dato un incarico qualsiasi fosse anche quello di portinaio.

