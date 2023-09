COSE POR(S)CHE / ITALIA NOSTRA PARLA SENZA MEZZI TERMINI DI ”gravi compromissioni ambientali, paesaggistiche, naturalistiche e dell’intero habitat”

Riceviamo e volentieri pubblichiamo. Italia Nostra, associazione nazionale per la tutela del Patrimonio Storico, Artistico e Naturale della Nazione, Sezione Salento Ovest, ci manda la seguente lettera aperta inviata alle autorità competenti e ai mass media (nella nostra foto, il presidente Sara Valentino).______

Con l’Accordo di Programma tra Regione Puglia, Consorzio ASI Lecce, Comuni di Porto Cesareo, Comune di Nardò e la società NTC-Porsche si perpetrano gravi compromissioni ambientali, paesaggistiche, naturalistiche e dell’intero habitat dei particolari luoghi di pregio interessati, nonché anche verso le diverse infrastrutture e le aree urbanizzate che negli anni sono sorte nell’area in questione

(il centro di Torre Lapillo ed i villaggi di Chiusurelle e Eurovillage in agro di Porto Cesareo, nonché di Boncore in quello di Nardò).



Le rilevanti opere da realizzarsi comporteranno drastici mutamenti specialmente nelle aree che costituiscono il rilevante habitat da ritenersi unico nel proprio genere, tutelate anche dall’UE quale parte della rete Natura 2000.

Le cosiddette opere di compensazione previste in progetto non possono essere ritenute in alcun modo sufficienti, né tantomeno legittime e/o essenziali in relazione al grave impatto che l’intervento potrà comportare che, peraltro, sotto altro aspetto, non rende neanche alcuna adeguata motivazione su quelle che potranno essere le future ricadute economico/sociali che potranno interessare le Comunità dei territori interessati (riguardanti l’intero Salento).



Tutti tali pregiudizi potranno essere salvaguardati mediante opportuni accorgimenti che la scrivente associazione potrà permettersi di suggerire con l’apporto di esperti associati.



Per quanto sopra succintamente rappresentato Italia Nostra (sia per il tramite degli associati della sezione Salento Ovest, ma anche per il tramite dei propri rappresentati del Direttivo Puglia e della Presidente nazionale) chiede ai destinatari, per quanto di rispettiva competenza, di fissare un incontro pubblico ancor prima di proseguire le ulteriori pregiudizievoli attività.



In caso contrario Italia Nostra si riserva ogni ulteriore azione prevista dalla legge per la tutela dei propri diritti.



La presente viene inoltrata a norma di ogni Legge Comunitaria, Nazionale e della Regione Puglia in materia di tutela dell’Ambiente, del Paesaggio, della Partecipazione ai Procedimenti Amministrativi, ecc. restando in attesa di riscontro e dichiarando ogni disponibilità per ogni eventuale necessità che dovesse essere utile ai destinatari.

In fede

Italia Nostra – Sezione Salento Ovest

Dott.ssa Sara Valentino

